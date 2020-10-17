周柏豪感恩太太當初冇嫌棄 若fans反對結婚寧轉行

周柏豪入行以來，一直對感情事相當低調，不論婚前婚後，都少有公開談及圈外老婆和婚姻生活。日前他接受港台節目訪問時，罕有透露當年他追求太太Stephanie的經過。提到18歲那年對太太一見鍾情，周柏豪感恩當時自己爆暗瘡，又只是一個外賣仔，但對方絲毫不介意，他還說如果當初fans唔接受自己結婚，亦會義無反顧轉行唔做藝人。

周柏豪入行 13 年，在娛樂圈經歷高山低谷。他在節目中表示18歲那年突然滿面爆瘡，是他人生第一個低潮，失去了模特兒工作，擁有七級鋼琴造詣的他，當年加入音樂創作人陳光榮的錄音室當義務工程師，斟茶遞水，做外賣仔，就連洗廁所都要一腳踢 ，但在低谷時，卻遇上一生中最愛。周柏豪憶述：「我哋冇資格豪食、豪飲、豪住，初期好多時都係由佢（Stephanie）埋單，佢從來唔介意，所以如果歌迷唔接受我結婚，我唔會在乎冇咗份工，因為我好愛呢個女人！10年來我冇公開拖過佢隻手，我哋淨係買外賣返屋企食，因為（咁樣就）唔會驚，好安全……最驚嗰次都係2016年帶住隻求婚戒指去富士山向佢求婚，我偷咗佢隻戒指去度size，最驚過關嘅時候俾人查出，如果申報又怕俾佢發現，於是我話不如我哋兩個分開行（過關）。海關（關員）問我隻戒指係乜嘢，我話用嚟求婚，佢講咗啲嘢，我唔知道係乜，佢冇沒收，可能佢係祝福我！情人節嗰日求婚成功之後，天上竟然出現一道彩虹，我知道係上天對我嘅祝福……」

他在節目中坦言希望彌補對太太的遺憾：「如果人生可以返轉頭，我希望填補一個遺憾，就係因為我哋怕結婚消息通天，我冇喺佢試婚紗嘅時候陪住佢，為佢拉拉鏈，再聽佢問我『我靚唔靚？』，然後我再答佢『你係最靚』呢個環節……不過我哋已經結婚4年喇，出年第5年，我會做一件事，就係抱住囡囡陪太太再着婚紗，同佢拉拉鏈，補返同佢講嗰句佢係最靚嘅！」

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