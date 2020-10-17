千嬅重提陀B揭驚險過程 開刀8日即在金像獎封后

楊千嬅為紀念入行25周年，拍攝了個人紀錄片《I. II. III MY STORY》，片中記錄她由少女變中女，從新秀到成就自己工作夢想與目標的經歷，當中她犧牲很多人生的時間與轟烈戀愛故事，回望過去，千嬅很大感觸，更自爆看後都哭了。

千嬅形容紀錄片是自己出道25年的回顧，是一份立體的紀念冊，當中導演更邀請了楊媽媽、前度男友陳奕迅（Eason）、梁漢文與吳彥祖等在片中現身，Eason爆千嬅當年很會駁嘴，二人都會為音樂的事情爭持，千嬅笑謂：「我哋相識嘅時候喺華星，我只係記得佢喺英國讀建築，但其實佢轉咗主修音樂，佢同我講音樂時我會駁嘴，唔記得佢係英國皇家學院差一級就演奏級，好好笑。」而Eason今日亦有出席舊愛的播映會。

千嬅年初在大陸節目中曾講過因為子宮肌瘤要做手術，在紀錄片中亦有提及當時身體狀況。千嬅2012年11月舉行了5場演唱會，又答應了會客串彭浩翔《低俗喜劇》，不過去廁所時見血，要即時睇醫生。有了BB仍然冒險開演唱會的她覺得非常內疚，其後要臥床休息半年直至生產完畢。

年初的節目中，千嬅透露開刀產子時，醫生驚見大量纖維瘤，要在眾瘤中找出兒子Torres，在今次的紀錄片中，她再次透露更多詳情，原來手術是在當年金像獎頒獎禮前進行。2013年舉行的第32屆金像獎，千嬅憑《春嬌與志明》拿下最佳女主角，她透露在頒獎禮的8日前完成子宮肌瘤手術，割除10多粒子宮肌瘤， 手術共用了約6個小時，手術後醒來見到家人都在床邊等候，又開玩笑講：「喺頒獎禮台上，表面冇嘢，但其實已經係做完手術，面都好浮腫。」當年曾有報道指她入院割朱古力瘤，為了澄清，她曾在微博稱只是小毛病，否認患上朱古力瘤。

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