馬浚偉看死訊才知Harry與Winkie姊弟關係：心痛，年輕人

HotCha前成員黎美言（Winkie）的胞弟黎嘉駿（Harry)也是圈中人，他是自由身演員，還兼任導演和填詞，他曾獲提名香港電視大獎2017新人獎，又是「想出軌劇場」的創辨人及藝術總監。明明大好前途，不過，他昨早卻被發現在墮樓身亡，終年28歲。

Harry生前人緣不錯，死訊傳出，馬浚偉今日凌晨即在他的FB留言悼念：「小朋友，我說過，你好叻，好勤力，好用心，好有才華......這全都是真的！我經常叫你小朋友，因為我真的比你大很多......小朋友，願你在天家開心快樂、無慮無憂！他日，再和你合作，完成未完成的戲！天家再見！」Winkie回覆：「感謝你。。」馬仔9月27日開facebook live，Harry當日還開心一同唱歌，他們合唱了《月球上的人》，當時還開心獻唱。Harry原本答應做馬仔明年6月舞台劇《男人40 CEO》的演員兼幕後，可是現已陰陽相隔，馬仔一直不知Harry是Winkie的胞弟，直至昨日爆出死訊才知二人姐弟關係，馬仔今日短訊回覆《蘋果》時說：「年輕人，心痛呀!我們全部人都不知道他是Winkie的弟弟，他從來沒有說過，Harry好乖、好有才華。」

新城DJ林柏希早年曾跟Harry在港台劇集《快樂從心開始》，兩人劇中演過父子，演出後一直父子互稱，其後也有在不少司儀工作上碰頭，最後一次合作是去年初的一個戶外活動，Harry也有在社交網分享照片，林柏希昨晚得知Harry死訊後十分傷心，他在Harry的FB留言：「仔，I miss you.......R.I.P.」林柏希今日接受《蘋果》訪問時說：「我哋扮過父子，佢之後每次見到我都叫爹哋，我心中都當佢係仔，佢走咗，感覺好似冇咗個仔咁。我哋當年合作時，我唔知佢係Winkie細佬，唔想畀人知，過咗一排我先知，佢好想用自己能力畀人認同，可惜佢演藝路冇咁順暢。Harry做嘢好有熱誠，好努力，28歲仔就離開，好可惜，疫情後我哋冇見，希望佢家人節哀。」

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