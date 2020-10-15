壞過凱婷 | 18歲愛子報大數劈酒開房 山下智久Fans發功迫引退

35歲日本男星下智久被爆7月底與同門男星龜梨和也出席派對，其間搭上當時17歲的高校生模特兒愛子，山下與愛子之後再到高級酒店會合，共聚八小時後再前後腳離開。

山下智久開房斷正後形象插水，事件中的女主角愛子自鬧出風波後，三個月來沒有更新IG，8月度過其18歲生門，一直有傳她會被事務所炒魷，但所屬公司沒有把她解雇，愛子的照片及資料目前仍在事務所官方網站出現，大批網民對她未被除名感到不滿，批評該公司縱容旗下藝人做壞事，並希望圈中人把愛子列入黑名單。

據透露，愛子當晚是隱瞞未夠秤年紀才成功入場，日前有傳媒指她已透過律師以書面向山下智久道歉，承認當晚報稱逾20歲，自言會作反省。雖然已耍冧認錯，但網民及山下粉絲仍咬住唔放，於網上瘋狂攻擊愛子，貼出她修圖前的照片，又翻她的變臉指控及疑有唔煙習慣等，誓令她無法在演藝界立足，而愛子受醜聞影響而刺激了IG的追隨者升至13萬，但她已把原有的逾300個追隨名單清掃一空。

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