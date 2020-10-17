政治漫畫家咳神盧熾剛（Cuson）自2009年起，在社交網以諷刺時弊漫畫打響名堂，其後他再以當時太太Caca為藍本，炮製另一個漫畫系列《我的港女老婆》，深受讀者歡迎，兩人更常在網上打情罵俏，被讀者視為模範夫妻。可惜，Cuson於2018年1月與Caca離婚，同時宣佈《我的港女老婆》系列停刊。

賣口乖讚奶奶

事隔兩年多，Cuson前妻Caca前日在Ig貼出婚照宣佈再婚，留言表示在10月10日已註冊，並感恩此生遇上對方，要一起相愛到老。她在留言更笑稱要站在木箱才可以影到這張合照，不過，Caca未有開放留言功能，僅讓網民畀like。昨日，Caca再在Ig上載另一張婚照，留言指相比去年與老公到台北拍攝的婚紗相，更愛註冊當日奶奶用手機拍攝的相片。

另一方面，Cuson離婚後以「怪叔叔之散步道」為名開設新fb專頁，並以離婚後的生活點滴療情傷，近年則繼續以政治漫畫諷刺時弊。不過，有網民發現，近日在「怪叔叔」系列中偶爾會加插女友的角色，也有跟女友日常生活的小故事。今年6月Cuson更應網民要求，將女友的漫畫肖像與自己相片製作成合照，宣佈新戀情，令不少網民留言祝福他找到真愛。

傳因出軌離婚

早在2018年Caca跟Cuson宣佈分開未夠一個月，Caca在社交網稱「找到了幸福，即使千夫所指，萬人所踏，也沒關係」，同年12月自爆平安夜獲男友求婚，並指早已認定對方為終身伴侶，甚至表示不需要陌生人的認同。有網民更爆料聲稱Caca多次與「疑似第三者」外遊。事後，Caca指早已跟Cuson分開，並將自己的fb專頁刪除，其Ig賬戶亦一度設置為不公開。而Cuson當時留言回應：「當愛淨係得單方面付出其實仲可以點呢？仲可以點挽回呢？」讓網民質疑兩人離婚，有可能一方出軌。此前Cuson已在社交網留言，剖白與太太之間關係並不如漫畫中完美：「多年來我們曾多番嘗試挽救，但唔work就是唔work，勉強下去只會令雙方更受傷害。」