關楚耀細妹丨關美薇西班牙婚禮因疫情延期 變陣今日先簽紙成人妻

關楚耀的時尚KOL細妹關美薇（Nat）與從事金融的男友袁煒熙（Chester）拍拖6年，原定上月底會在西班牙小島馬略卡舉行婚禮，不過由於武漢肺炎疫情關係，就將婚禮延期。

一對新人的終生大事雖受到疫情影響，不過他們就變陣，上月如常搞過大禮，今日就舉行簽紙儀式，她的一眾富千金好友包括仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯、楊海成女兒楊嘉明及G.E.M.男友魏俊杰的妹妹魏韵芝（Joyce）等出席。Joyce今日就將簽紙儀式放了上社交平台，身穿白色單膊連身裙的她在宣讀誓詞時，就顯得有點緊張哽咽，到完成宣讀後成為「袁太」，才放鬆露出燦爛笑容。

之前，Nat已花了一年時間籌備婚禮，去年10月已在巴黎影結婚相，而婚禮就本應上月底在西班牙舉行，不過現在外地婚禮就會視乎疫情發展，最壞打算可能要取消，而香港的婚宴亦因疫情順延到出年舉行，最緊要身邊人要健康安全。

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