命途多舛丨65歲白冰冰寫好遺書 蓋宗祠預留龕位長伴女兒

65歲台灣女演員白冰冰人生際遇曲折，20歲結婚，慘遭家暴、懷孕、離婚，42歲喪女，她的人生座右銘是「如果我相信命運，我就沒有今天」。入行47年，從不向宿命低頭，她的情史也令人搖頭嘆息，最經典的莫過於和前夫梶原一騎的那段往事。據台灣資深記者黎莫仇在《蘋果新聞網》專欄分享，那時雙十年華的白冰冰演藝事業剛起飛，受邀去日本拍電影《空手道大戰爭》，因而遇見了梶原一騎。

漫畫劇本家梶原一騎也是電影製作人，最經典代表作是《小拳王》。雖然兩人相差19歲，且男方有過一段婚姻，和前妻育有3子女，但白冰冰不在意也不顧家人反對，拍拖8個月便結婚，可惜婚後不久他便外遇不斷，甚至發生家暴，白冰冰對老公行為忍到筋疲力盡，正想提出離婚時，發現懷有身孕，於是只好再忍下去，期盼新生命能扭轉一切。不過梶原一騎死性不改，白冰冰挺着8個月巨肚到酒店捉姦，見到姦夫淫婦在床上才死了心，買機票回台灣生下白曉燕，獨自湊大女兒。

之後拍過幾次散拖，在女兒離世後3年，朋友介紹認識了當時的連盛通訊總經理廖樹籃，兩人交往7年曾一度分手，當時新聞標題是「白冰冰遭同居男友趕出家門」，她後來帶淚澄清沒被趕出家門，單純吵架收拾東西回家，沒多久就破鏡重圓，但好景不常，終究分手收場。兩年後，在姊妹團介紹下認識時裝店老闆顏永和，拍拖6年後分手。單身已5年的白冰冰，如今常說還是單身好，老了以後就跟閨密互相照顧，不強求感情，心靈相伴比身體重要多了。

白冰冰心中永遠的痛，從小得不到母親關愛，26歲那年生下女兒白曉燕，用生命去愛她，沒想到1997年發生轟動一時的「白曉燕綁架案」，喪女的椎心之痛，永遠無法撫平。至今23年過去，每次提到白曉燕，白冰冰無不落淚，靠着信仰慢慢的釋懷，尤其這些年，豬哥亮、賀一航、羅霈穎等好友相繼離世，加上自己去年面部神經失調，更覺得不能再活在悲傷裏，要把握人生四處遊玩。以前，只要想到「這地方和曉燕來過」就觸景傷情，如今總算轉念，「曉燕沒機會去的地方，我替她去」。失去女兒，她把大家都當兒女，對助理曉冰視如己出，當初得知對方要搬家，立刻邀請同居，給予的關心沒少過。

對生死，白冰冰早已看透，身後事安排得妥妥當當，女兒走後3年，她寫好遺書，分配遺產，給親戚留一部份，其餘都捐給白曉燕基金會，另花500萬台幣（約135萬港元）在白曉燕長眠處「欣欣安樂園」上蓋了白氏宗祠，最上層是父母骨灰，再來是曉燕，她給自己留了位置在女兒旁邊，白冰冰曾說：「這輩子做為人圓滿了，100分！到天上見到父母時沒有愧疚。」

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