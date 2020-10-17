竹內結子猝逝丨中村獅童強顏歡笑首現身

日本女星竹內結子上月27日被丈夫中林大樹發現在家中房間內上吊自殺身亡，終年40歲。竹內結子有過兩段婚姻，首任丈夫是歌舞伎演員中村獅童，兩人於2005年合作電影《藉着雨點說愛你》後戲假情真，同年奉子成婚。竹內為獅童誕下兒子，可惜男方被爆不忠，之後與竹內在2008年離婚收場。

竹內結子今年1月為中林大樹誕下男嬰，而竹內和前夫中村獅童所生的14歲長子，將會由中林擔起養育職責。對於竹內結子離世後，中村獅童的IG賬戶隨即有大量惡意留言，惹來網民攻擊，至今一直未有更新IG。日前有媒體爆料指，中村獅童在得悉竹內結子離世後，獨自一人大聲哭泣，就連他的現任老婆沙織亦感到相當震驚。事隔多日，中村獅童今天終於公開露面，為參演新片《澪之料理帖》出席開畫活動，同場還有女主角松本穗香、男星窪塚洋介等，眾星獲安排一同穿着全白打扮站台，現場亦氣氛融洽，中村獅童被拍檔們感染下期間亦唧出笑容。

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