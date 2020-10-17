張紋嘉替Winkie心痛 黎嘉駿舊同學自責：點解我會唔知你發生緊咩事

黎美言（Winkie）的弟弟黎嘉駿（Harry）昨日墮樓身亡，終年28歲。Winkie的舊拍檔張紋嘉（Crystal）曾經與Harry合作舞台劇《我愛足球》，Crystal今日接受《蘋果》訪問，表示得知Harry死訊後感心痛，她說：「佢對舞台劇充滿熱誠，做事用心、好勤力，而且係一位好有talent嘅人，但其他事唔想講太多。」她表示有傳短訊慰問Winkie，她說：「我諗佢都想有啲空間，畀佢處理（弟弟身後事）。」

今年與Harry曾合作的林子博，亦在社交網悼念他，子博留言︰「今年認識咗一位對戲劇充滿熱誠嘅年青人！」子博表示大家一齊排戲時，只要Harry在眾人都感到放心，因為Harry十分專業，除了編劇他就是劇團內最熟讀對白的人。子博感慨的說︰「你永遠喺我腦海中，都係一位既演得又唱得嘅帥哥！Harry~上個月聽你唱《月球上的人》，你在月球上可好嗎？永遠懷念你！」

至於Winkie好友鍾舒漫（Sherman），昨日在街上得悉事件後，她十分驚訝，亦在社交網留言悼念，更替Winkie心痛。本身當姐姐的Sherman，有位細一年的妹妹鍾舒祺，她有感而發留言︰「我突然想起我妹，若果我失去我妹，我實在不想繼續做人….」之後她還代Winkie呼籲大家，到她弟弟的社交網，欣賞他的作品，她留言︰「相信這段時間Winkie與其家人實在需要很多支持，作為朋友我唯一能做的是幫忙實現她心願，她希望她弟弟生前的作品能夠被更多人欣賞到，附上弟弟IG與Facebook a/c，希望你們能去支持一下，萬分謝謝。」

此外，在Harry的社交網，除了圈中人留言悼念他外，還有他的摰友和同學，他的好友更留言自責為，他寫︰「我個心好內疚，好自責，點解我會唔知你發生緊咩事，我呢個兄弟係咪做得好差。」他還表示將來結婚預了Harry當伴郎，即使Harry離開了，他篤定伴郎的位置沒有人能取代。

本身是自由身演員的Harry，還會參與幕後工作如導演及填詞，能演能唱。在他的社交網有不少他演繹歌曲的片段，好像今年5月他首次踏入錄音室，與樂隊們演繹Jazz版的張學友歌曲《離開以後》，重溫他的悅耳歌聲，令人不勝唏噓。而Harry生前亦活躍於舞台劇，去年他曾參與春天實驗劇團主辦的劇目《歡樂神仙窩》，以及麥嘉主演的戲曲音樂劇《一代天驕》等，而粵劇界新星譚穎倫亦在社交網留言悼念他。

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