泰國男神Bright與《出貓特攻隊》女主角Aokbab 深宵發聲撐抗爭者

「生於斯,長於斯。」當發現自己生活地方生病了,望見敢於走出街頭希望改變病態環境的人,卻遭到暴力禁聲滅聲,又有幾多公眾人物願意面對犠牲事業地位的可能而發聲。去年香港發生反送中修例事件,香港演藝界中願意為抗爭者發聲的人寥寥可數,反而為支持土耳其女權運動「#womensupportingwomen」的黑白相挑戰,卻獲不少本地名人及藝人參與支持。

同樣地,泰國持續3個月的反政府及王室特權示威,至昨日(16日)演變成示威者與警方爆發衝突,在泰國街頭畫面有如重現香港街頭的抗爭景象,泰國警方以水炮驅趕集結在曼谷市中心的示威者,又揮舞警棍及用盾牌向示威者推進,為數不明的示威者被捕。示威者撐起傘陣阻擋,有被水炮射中的示威者感到眼睛刺痛,懷疑泰國警方如香港警方一樣,於水炮車的水中混入化學物。

泰國政府於前日(15日)頒布緊急法令,禁止5人或以上集會,禁止民眾進入政府劃定的區域等,同時亦禁止市民發放有可能造成恐慌,或者影響國家安全的新聞及網上資訊。泰國演藝界的反應跟香港的藝人大有不同,不少人氣勁的泰國藝人,見到警方以暴力方式驅趕示威者畫面後,紛紛於Ig發聲,如現年22歲,憑泰劇《因為我們天生一對》(2gether: The Series)及《因為我們依然天生一對》(Stilil 2gether)而爆紅的新一代男神Bright Vachirawit,深宵在Ig動態以出帖「Freedom from violence is one of the basic human rights. Pls stay safe.(免於暴力是自由的基本人權,請保重及注意安全。)」比Bright Vachirawit Ig追蹤者人數多出一倍、達1,194萬的泰國比利時混血兒女星Davika Hoorne(Mai),亦以泰文帖文「不同意使用暴力」,Mai是賣座電影《嚇鬼阿嫂》、《戀愛病發》的女主角,在當地甚有影響力。另外同樣肯為示威者發聲的藝人還有《出貓特攻隊》女主角Aokbab,她以泰文寫上「請確保所有人安全 不支持任何形式的暴力行為」,另外泰劇《Dark Blue Kiss》男主角Tay Tawan也在Ig動態貼上「What’s Happening in Thailand」的文宣等,他們發聲支持的每一句話,對一眾走上街頭的示威者帶來莫大溫暖。

