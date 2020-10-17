LiSA直播唱《鬼滅之刃》新歌 風頭蓋過白石麻衣

《鬼滅之刃》是目前最受歡迎的日本動漫作品，帶挈唱動畫版主題曲的女歌手LiSA亦人氣急升。33歲的動漫界歌姬LiSA原名織部里沙，她去年替《鬼滅之刃》電視動畫版唱出的主題曲《紅蓮華》屢創樂壇佳績，還為LiSA首度打入《紅白歌唱大賽》，此曲月前已在當地數碼單曲榜累積總數逾100萬次下載紀錄，是繼米津玄師的《Lemon》和《馬與鹿》後，第三首破100萬大關的日本單曲，LiSA更是首位有數碼單曲獲得100萬成績的日本女歌手。

LiSA再為電影版《鬼滅之刃無限列車篇》包辦主題曲《炎》，此曲的MV在YouTube公開後，四天已破600萬次觀看紀錄。昨晚，LiSA獲邀亮相朝日電視台的兩小時直播節目《Music Station》，引起fans熱烈討論，風頭蓋過其他同場的歌唱單位。今次節目還有當紅組合乃木坂46擔任嘉賓，一姐白石麻衣原本是在今年春天退團，她4月上該節目時曾標榜是最後一次為乃木坂站台，但受疫情影響，白石的畢業日期已改為本月底，節目再為白石獻花作道別，故今次是她第二次上《Music Station》作「最後表演」。

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