三胞胎來自顯赫家庭 老竇宋一國被讚倒模抗日英雄

韓劇《朱蒙》49歲男星宋一國，因為帶三胞胎兒子大韓、民國及萬歲亮相人氣育兒節目《超人回來了》而深受觀眾喜愛，即使宋一國和三胞胎已退出節目，但依舊得到觀眾支持。

而宋一國近日出演MBC節目《越線的傢伙們Returns》，於明晚播出的一集就以青山里戰役100周年特輯「戰士的後裔」為主題，當中韓國抗日名將「大韓獨立軍」總司令金佐鎮將軍，原來是宋一國的外曾祖父，所以宋一國則以金佐鎮的曾外孫身份、將軍的後代的姿態亮相節目，令主持薛民錫、全炫茂、柳炳宰及金鍾旼瞠目結舌。眾主持人都表示宋一國的眼神、耳朵、神態都與金佐鎮將軍一模一樣，而身高1.85米的宋一國更透露金佐鎮將軍實際身高和他差不多，認證了優良基因。

主持人薛民錫聽到金佐鎮將軍擁有高大的身形時都驚嘆說：「（100年前）那個時代，如果你長那麼高的話，那可是非常了不起的。」柳炳宰即好奇問：「三胞胎也算高嗎？」宋一國即說：「比平均小朋友高。」而宋一國曾透露現年8歲的三胞胎身高達1.42米，比同齡小朋友高很多。

而宋一國亦會在節目內大談細個時從家人口中聽到的金佐鎮將軍的事迹，同時又分享作為獨立運動家後代的感受，節目將於明晚播出。事實上，宋一國來自顯赫家庭，除了外曾祖父屬著名歷史人物外，外祖父亦是韓國上世紀初的「亂世梟雄」金斗漢，而宋一國的母親更是演員兼前國會議員金乙東。

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