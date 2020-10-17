鄧麗欣撐港片唔介意減片酬 張繼聰被嘲明星仔自覺要做得更好

今屆香港亞洲電影節，昨日邀請了鄧麗欣（Stephy）、周秀娜、張繼聰、游學修、劉俊謙和岑珈其參與一個網上直播的「香港電影圓桌會議」，眾人都是首次參與這種形式的會議，並由擔任今屆電影節大使的劉俊謙兼任主持。他們以演員身份，探討及分享他們對未來香港電影的睇法。

會議一開始，劉俊謙簡介香港的電影歷史，曾被譽為「東方荷李活」的香港電影，從盛世到近年的慘淡景況。游學修率先表示，在坐的演員，雖然大家年紀相差不太遠，但總給觀眾感覺是兩代人，他說︰「我哋好似兩代人咁，岑珈其入行10多年，永遠係新演員，而你哋（指鄧麗欣、周秀娜、張繼聰）之後就冇明星。」帶出了香港最後的明星的討論。

今年剛好入行20年的Stephy，對被納入上一代演員，她笑謂︰「我只係早入行，不過經歷過最好嘅年代，好似以前睇個啲歌星賀台慶嘅節目，佢哋係明星，有神秘感，而我哋嚟到而家，係卡住喺樽頸位。」周秀娜好認同Stephy的講法，她說︰「我哋入行時，機會係多，亦有好多前輩帶住，相反而家透明度高咗，多咗渠道去展現自己。」至於張繼聰認為，由當年的狗仔隊文化到現在自爆，對明星的看法已截然不同，而他曾被人指是「明星仔」，卻沒有感不快。

談到早年香港演員已出現斷層問題，當年有super star的張國榮、梅艷芳、劉德華、梁朝偉等，但之後好像已青黃不接，到他們這一代，不是藝人結婚生仔、甚至轉型做生意，游學修問到他們為何仍留守在香港拍港產片？Stephy表示︰「自己喺香港長大，我都試過北上，返嚟拍港產片係冇嘢可以代替到嗰種感情。好似演港女角色，咁我係香港出生同成長，唔演港女演咩呢？嗰份獨特嘅情感，係代替不到。而家香港嘅情況，香港演員冇理由唔支持港片。」周秀娜亦表示跟香港團隊工作，感覺很不同，加上對白是自己的語言，更有親切感。

至於張繼聰笑指自己是裙腳仔，他說︰「我收工就返屋企，香港係我成長嘅地方，我哋好鍾意呢個地方，入場睇戲可以同人討論，好想帶呢種感覺畀下一代，我覺得香港係有無窮無盡嘅題材。」他又指作為演員很多事都控制不到，例如票房收入多寡，他更指有製作不等於有戲，他說︰「而家正係一個轉變，今年停頓咗，反而要諗返好啲劇本。」周秀娜和Stephy認同遇到好劇本，不介意減片酬，張繼聰認為作為演員，專注做好要演的角色，這一代的演員不能多想，先做好自己。

而最佳例子，就有支持新導演的林家棟，不收片酬主演的電影《手捲煙》，昨日該片推出全新預告片，而該片是今屆香港亞洲電影節開幕電影，票房開賣已火速售罄，而《手》片亦有參與第57屆金馬獎，更獲最佳男主角、最佳劇情長片等7項提名。

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