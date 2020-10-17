劉鳴煒推「森度遊」救亡 充當導遊帶徐濠縈馮盈盈行秘徑

剛傳出新戀情的40歲劉鳴煒，貴為海洋公園新任董事局主席，早前交出一系列「山系文青風」項目，期望可以打救長期蝕錢的海洋公園。當中推出的「秘行南朗山」，以首次開放的登山纜車救援徑作招徠，吸引入場遊客以額外80元參加導賞團，噱頭十足。可是，這條「畀錢行山」的項目，事後被踢爆山徑原來位於政府土地，並非海洋公園私有範圍；而且根據地契，山徑必須全日免費對外開放。換句話說，園方有佔用官地經營收費活動之嫌，最終園方拆去圍欄，市民終可一嘗免費踏足纜車底下的山徑。

雖然劉鳴煒的如意算盤打唔響，不過亦無阻他大力推廣「森度遊」這項目的決心，今日他便擔當導遊，親身帶一班藝人包括馮盈盈和緋聞男友鄭衍峰、徐濠縈、何雁詩和準老公鄭俊弘、鄭紹康、黃俊豪等，齊齊行這條山徑。事後劉鳴煒在IG貼出相片，只見眾人穿上一身行山便服，戴上太陽帽和太陽眼鏡，浩浩蕩蕩沿着山路走，而在徐濠縈和劉鳴煒的IG動態中，亦見到有專人為眾人邊行邊導賞，而大家行至中途，還向上方坐纜車的遊客揮手。

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