the pancakes終於出新歌 林日曦爆老婆驚足5年

林日曦老婆蔡明麗過去曾以其獨特唱腔及港式英文發音組成一人樂隊「the pancakes」，曾於2000年時代風靡廣告界，歌曲被多個電視廣告採用。過去曾多次被歌迷要求再度復出樂壇的the pancakes，今年終於有動靜，令不少歌迷引頸以待。

相隔5年，the pancakes終於上水！今日林日曦於社交平台發文鼓勵老婆出新歌，「5年冇出歌嘅佢，呢5年嚟每日都好驚，又驚自己唱歌難聽、又驚自己寫歌難聽、又驚寫嘅歌唔小心抄咗人而自己唔知、又驚冇人再聽自己嘅歌，就係咁驚下驚下驚咗5年。今日佢終於鼓起勇氣出新歌，應該冇乜電視電台會播佢嘅歌，所以希望大家喜歡嘅話可以去佢fb n yt like下share下，等多少少人聽到。」林日曦又透露該「頭暈」MV由他親手拍攝及剪接。

至於the pancakes除了分享新歌MV外，更稱林日曦的拍攝風格為「後衛前現代」，並說：「同我其他的歌一樣，睇返呢首新歌啲歌詞，都係覺得充滿人生矛盾和思想矛盾，同埋會打冷震的，希望可以為大家解暑一下，慳返一日冷氣費風扇費。」新歌名為《as brave as that stupid girl》，講述人越大越害怕改變，慢慢變得不再像以前一樣勇於嘗試，寧願找來諸多理由為自己的逃避辯解，偏偏心中卻一直反問自己為何如此。歌詞中：「害怕爭執 所以停止了說話；為了避免失敗 我停止了夢想；但我問自己 這是不是我應該過的人生」讓人反思。

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