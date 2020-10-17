宇宙最慢 │方丈最大考驗 劉以達挑戰急口令講到天黑

【特約報道】一向說話慢條斯理的方丈劉以達，不知是否想為下個月的達明一派Show熱一熱身，竟然接受一生人從未試過的急口令挑戰，未開始前還覺得是Easy Job，一讀之下發現中招，短短八句急口令要一次KO，有難度！

開支醇滑嘉士伯

入口順滑有辦法

釀製時間特別長

泡細白滑好正常

加夠兩次啤酒花

味道自然頂呱呱

口甜舌滑有性格

實飲醇滑嘉士伯

作為性情中人的方丈，NG、NG又NG，讀到太口渴，喝了幾口醇滑嘉士伯，可能是熟能生巧，亦有可能是啤酒夠滑，總之就是奇蹟似的完成任務。方丈最後更得戚地叫一眾藝人、KOL齊齊挑戰醇滑急口令，如果你都想知道其他人讀得多快，就知留意他們的ig。

Challengers：#田蕊妮 #梁祖堯 #王宗堯 #金剛 #陳潔玲 #Wingto #嘉倩BB #樂宜 #莫竣名 #KB #Kisabbb

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