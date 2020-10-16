add名人時尚 ｜Michael Kors Collection 2021春夏 自然都市新革命

平日急速的生活節奏，容易令人忽略身邊事物，疫情之下，生活步伐雖然被迫放慢，但反而有機會用新視角欣賞身邊事物，令生活中的小細節，亦可以成為一種新盼望，設計師Michael Kors也不例外，其間得到更多新靈感。

Michael Kors Collection日前發佈2021春夏系列，特別選址坐落於紐約重整計劃社區花園，希望為大家特別嚮往大自然的這段期間，帶來一場自然都市革命，花園中盡是生機勃勃的原生態鮮花、水果與植物，完美呼應主題。與此同時，這是品牌首次以網上直播的形式發佈時裝騷，為觀眾帶來全新多層次的網上時裝騷體驗，即使身處世界各地，透過螢幕也能沉浸其中。

設計師Michael Kors表示：「我想通過都市視角展現自然萬物與重生之美」，新系列洋溢慵懶奢華的風格，喇叭褲、長袍、紗籠半裙、沙灘長裙，寬鬆自在剪裁，也有襯衫、針織衫、西裝外套、風衣等，配上觸感獨特柔軟的純亞麻與絲綢材質，為春夏帶來可穿性高，容易配襯的舒適服飾。

色調方面，米色、杏色、啡色的暖色調之中，伴隨着冷色系的印花，以及一抹青綠色作清新點綴。手工刺繡、皮質亮片與原木串珠等，恰到好處的點綴其中，都昇華了服飾質感。迎合自然愜意的風格，搭配手工製作的編織斜揹包、手提袋，又或者別緻的橢圓形小手袋，即使遊走都市，都可以輕鬆體驗到愉悅、愜意的自然魅力。

Produce By： fruity nutty studio

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