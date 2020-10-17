張名雅細仔高燒39.6度 網民比媽咪肉緊：睇咗醫生未

小朋友一有病，可大可小，加上武漢肺炎疫情未斷尾，實在會嚇親媽媽。張名雅昨晚在IG透露，1歲細仔Milo發燒至39.6度，相當嚇人，她又貼上Milo病懨懨的相片，只見Milo雙目無神，面上又有一條小小傷痕，似乎仲喊晒口，張名雅就開post說，Milo最初不太肯飲奶，連平時一半的份量都飲不到，但屋企有BB食品，Milo反而食得晒，而在其中一張相中，Milo雙手還拿着該產品把玩，頗有賣廣告之嫌。

張名雅為細仔打氣，希望細仔早日康復，又為圖片說明「圖4：好累的樣子喔……要將面貼住我嘅手臂」，而留言的網民就相當關心Milo身體狀況，問有沒有帶細仔睇醫生，以自身經驗估計：「可能是出玫瑰疹。發燒幾天後會退。」甚至有網民追問，有沒有其他病癥：「因為發燒只係一個警報，例如有冇屙嘔......，盡量畀Milo飲多啲水。」似乎網民比媽咪更肉緊。

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