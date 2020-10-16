《陰宅怪事》第五集口評達9分 童星原來係新一代Peppa Pig

2018年恐怖美劇《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）反應不俗，Netflix再接再厲炮製驚嚇新作《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor），除於美國地區單日排行榜高踞冠軍，連日來在香港排行榜亦佔據十大位置，當中第五集在IMDb中獲評分達9分，黑人女星T’Nia Miller在故事中有不少發揮機會，獲劇迷大讚好戲。

《陰宅怪事》由幕後到台前也用回《陰宅異事》的原有班底，《安眠書店》（You）女星Victoria Pedretti繼在《陰宅異事》後回歸擔任女主角Dani Clayton，而在劇中飾演Flora的可愛小女孩Amelie Bea Smith，雖然演出經驗不算豐富，但9歲的她原來是Peppa Pig第四代配音員，以可愛聲線來聲演主角Peppa Pig，與今次劇中的陰森氣氛形成很大反差，更有網民惡搞把Peppa Pig加入在二次創作海報之內，變成「The Haunting of Peppa Pig」。

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