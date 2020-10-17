峯田和伸露體成癮 赴台開騷露械被控扮失憶

由台灣與日本的合拍電影《戀愛好好說》，今日在高雄電影節舉行首映，現年42歲的日本男星峯田和伸是主角之一，他今日與女星橋本愛實以視像形式接受台媒訪問，峯田和伸被重提2007年7月在台灣開騷時露械被控公然猥褻罪一事。

身為銀杏BOYZ主音的峯田和伸，多年來一直唱而優則演，前年夥當紅花旦石原聰美合作日劇《高嶺之花》，而峯田和伸今次在新片《戀愛好好說》中，與橋本愛實飾演青梅竹馬的一對知己，兩人多年後再遇並重燃愛火，電影到山形取景，該處正是橋本愛實的故鄉。

至於峯田和伸向來出位，更多次在台上有露體前科，他除於台灣騷上露出性器惹上官非外，同於07年夏天在日本香川縣的戶外音樂節上亦在台上全裸示人。今日，峯田和伸被台灣記者在訪問中提起13年前「露鳥」舊時，當時峯田被檢方以公然猥褻罪起訴，如今超過追訴權時效判免訴，峯田和伸在鏡頭前淡定回應：「忘記了！」

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