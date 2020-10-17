徐智慧下集登場丨孫丹菲爆喊拜亡父 遺憾沒有爸爸牽入教堂

韓劇《山茶花開時》的37歲女星孫丹菲憑《山茶花開時》人氣急升，早前出演綜藝節目《我獨自生活》公開獨居生活，於昨晚播出的一集中，孫丹菲憶起亡父時忍不住傷心痛哭。

昨日節目講到孫丹菲在父親的忌日到其墓地拜祭，為了探望很久沒有見的爸爸，孫丹菲更首次試插花，並將花藍帶到墓地給父親。孫丹菲揸車到兒時居住的吉洞，並到爸爸下葬的樹木園探望父親。孫丹菲透露父親10年前因腦出血而生病，之後再確診肺癌，雖然已去世了7年左右，但孫丹菲仍十分掛念父親：「每次爸爸忌日都會特別想念他，之前有試過一個人來，是我最辛苦的日子，當時凌晨5時出發，因為太想爸爸，問他為何不在夢中出現，當時很需要爸爸。」其間，孫丹菲就向父親提及結婚的問題，她說：「對於嫁人的事情，真的沒有想法。因為覺得結婚時你不在身邊，到時沒有人牽我的手去婚禮，感覺很難受。」最後孫丹菲更激動地在墓前爆喊，其他成員聽到孫丹菲之言亦大感難過，當中李施彥即暖心表示到時由他們一班好同事來牽孫丹菲的手。

另外，昨晚結束後就預告下一集將由《愛的迫降》的36歲女星徐智慧登場，在預告中徐智慧透露自己獨居了7年，同時更大方公開素顏及烏龍的一面。

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