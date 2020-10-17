拒絕成龍追求丨56歲吳家麗憧憬真愛出現 極速抽身從未愛上拍檔

81年大台訓練班出道的金馬影后吳家麗，近日應監製好友伍健雄之邀，參演viutv劇《熟女強人》，聯同視后胡杏兒、沈卓盈、陸詩韻等齊齊倒戈撼娘家。當年藝訓班畢業後，吳家麗多被派演第三者壞女人角色，她接受《1圈圈 星光背後》專訪，透露當年因外型被定型，曾於《季節》一劇演破壞顏國樑林建明夫妻的狐狸精試過當街被罵，「當年《季節》好hit，試過同媽媽行超巿，某師奶對住我話：『佢咪果隻嘢囉！』聽完好唔開心，因為我阿媽喺隔離，我知道我被人鬧係因為演得好，冇所謂，但我擔心阿媽，怕佢心想點解要生個女出來俾人鬧！」

87年周潤發的經典電影《龍虎風雲》，是吳家麗初進影圈兼奠定「吳九組」風情萬種角色的事業轉捩點。節目中，吳家麗自揭最近才得知自己是「執二攤」，她說：「最近編劇沈西城先話我知呢個秘密，當年新藝城好想搵另一位當紅女演員演戲中嘅紅姐，哈！角色叫紅姐大家都估到係邊個啦。不過最後種種因素下，係林德祿拍板用我，甚至見到我嘅外型就有信心話唔使試戲，所以林嶺東係我恩師，佢大膽起用我個新人。」

多年來，吳家麗先後跟無數圈中男神演對手戲，但依然零緋聞，更盛傳拒絕過成龍追求。她坦言從沒戲假情真愛上拍檔，「話你知，當年我拍太多戲，首先，我好叻好快食番啲嘢，呢一套拍完就立即忘記，事關馬上就要投入另一齣戲；其二，觀眾只睇到我對手，譬如發仔、萬子、劉德華等好型好靚仔一面，而我cut機後就會見到佢哋私底下嘅樣，唔係話佢哋私下唔好，但我只會欣賞佢哋專業及演戲，唔會聯想佢哋係我嘅男朋友。」她自言性格保守，所以一直堅拒露點，「露點唔適合我，唔一定要除晒先叫性感，其實我係一個好傳統同保守嘅女人，曾經有部故事唔錯的劇情片，有啲鏡頭想搵我演，最後我係承擔唔到冇接。」

所以，吳家麗出道以來從沒有跟圈中人拍拖，只公開過已離世的督察前男友王永基有過一段十年情。而對於二人93年分手後，男方突然於98年集訓中猝死，吳家麗淡然說：「當時我唔喺在香港，係突然，但冇喊，只覺人生好戲劇化。可能我演戲好識掉嘢，當然佢喺我生命中有美好嘅回憶。」王永基之後，雖然身邊不乏追求者，但56歲的吳家麗至今仍是單身，但她依然憧憬有真愛出現，「我仍然相信在世界另一邊有一個跟我很夾、相處很舒服的人會出現。」

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