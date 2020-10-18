章子怡產後首復工驚現髮線上移 社交網急貼P圖救亡

41歲的章子怡今年初在美國為老公汪峰生下囝囝後，坐月兼疫情，昨晚才在上海復工，她悉心扮靚靚撐場，穿深色的型格晚裝現身，可是敗筆在髮型，凸顯了髮線上移，網上流出嚇人照片，章子怡的個人及工作室微博卻貼出P圖，兩者大有出入。

產後首次復出，章子怡明顯很興奮，她的工作室貼相後留言：「營業了！營業了！10個多月第一次出差，體重重回49kg。」眼利網民看到這批明艷照人的相片即留言踢爆：「圖P過了！」雖然大部份忠粉都稱讚她收身快，不過也有網民揶揄她：「10個多月才第一次出差營業，請問你還很驕傲是嗎？」

有網民關心她出現髮線上移的情況，忠告她不要太操勞。當章子怡在微博介紹昨晚造型時，她有主動提及髮型：「頭髮跟以往不太一樣，挺有趣的，剪斷了一些。」翻看章子怡近日分享的照片，她都愛戴鴨舌帽，很多時藝人懶set頭都會戴帽，不過今年2月章子怡為一個月大的囝囝剃頭時，短片都影到她的左額頭髮稀疏，有指產婦分娩後血虛會出現脫髮情況。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！