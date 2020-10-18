GOT7泰籍成員BamBam發聲撐自由：不要對人民使用暴力

泰國近月爆發反政府及王室特權的示威，前日（16日）示威者與警方爆發衝突，泰國警方以水炮驅趕示威者，又揮舞警棍及用盾牌向示威者推進，當中有示威者被水炮射中。不少泰國藝人見到警方以暴力方式驅趕示威者畫面後，紛紛於網上發聲，而韓國男團GOT7的泰國籍成員BamBam，昨日亦於Twitter上發聲。

BamBam昨日於Twitter用泰文發文：「暴力解決不了問題，不要對人民使用暴力，聆聽和尊重個人權利及自由，是解決辦法的開始，希望大家都能夠注意安全。」不少fans及網民都感謝BamBam的發聲，令更多海外fans關注泰國的情況，亦有人留言感謝BamBam站在民主的一方。

而BamBam的隊友、香港成員王嘉爾（Jackson），即使去年香港發生警暴事件，他亦不曾為香港人發聲，更自稱是「護旗手」，令香港fans非常失望。

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