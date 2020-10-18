一代妖男羅文75歲忌辰 《獅子山下》唱出香港不朽名句

「一代妖男」羅文走了18年，今日是他的75歲忌辰。前衛的妖冶化妝、字正腔圓的廣東話唱腔、浮誇的歌衫、絕妙的台風，打造了70年代香港樂壇的神級巨星——羅文。

羅文的一生充滿傳奇，他生長的年代，正是很多大陸人移居香港的時期，生於廣州的羅文，因為母親罹患鼻咽癌，羅文申請來港工作，在親戚的裁縫店幫忙，其後又做過荔園遊樂場職員、戲院帶位、銀行見習生等基層工作。1964年，羅文參加歌唱比賽獲季軍，開始為黃梅調電影擔任和音歌手，其後為林沖、姜大衞等幕後代唱電影歌曲，成名作包括《明日天涯》，1971年更與沈殿霞組成「情侶合唱團」，在東南亞走埠演唱。

70年代初，羅文到日本受訓，視澤田研二為偶像的他，受對方影響甚深。1977年，無綫邀請羅文唱日劇《前程錦繡》主題曲，一炮而紅，之後更憑《小李飛刀》、《強人》、《幾許風雨》、《獅子山下》、《激光中》等，尊定了巨星地位。

羅文於1973年推出的《獅子山下》，成為當年的全民歌曲，填詞人黃霑生前曾說，自己對羅文有私心，願意把最好的歌留給他唱，當年寫了《獅子山下》，第一時間就想到羅文；47年後的今日，《獅子山下》更代表了香港人的精神，林夕曾在專欄寫道：「當獅子山上屢次掛上直幡後，可曾覺得，《獅子山下》歌詞何嘗不可以成為溫和的抗爭歌？

當年稱霸樂壇的羅文，對後輩十分提攜，徒弟包括容祖兒、關淑怡、鄭伊健等。2002年10月18日，羅文因肝癌於香港瑪麗醫院逝世，終年57歲。

今日是羅文的75歲生忌，好友劉培基在社交網貼合照悼念：「我們都不再回頭了。願你找到一個聽你講故事的人。」蔡一傑亦貼合照思念：「在你生命裏愛歌唱，我也因你而唱下去， 想念#羅文 #獅子山下」

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