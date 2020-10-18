阿Jer登今周903推介榜冠軍 網民譏「冇人識」惹怒本地樂評

成日話香港娛樂圈一台獨大，但6年前，王維基的香港電視被港府拒絕發電視牌照，其後電視風雲由ViuTV接力，證明香港娛樂圈絕非一潭死水。ViuTV努力有回報，今年二月播的劇集《二月廿九》好評如潮，除了獲新加坡亞洲學院創意獎頒發香港區「最佳電視劇」外，亦宣佈開續集《940920》；《全民造星》系列就為樂壇誕生不少新星，最搶眼的當然是組合MIRROR的姜濤。

姜濤只是12分1，其他成員都在娛樂圈奮鬥，不少實力分子相繼跑出。facebook專頁「King Jer 娛樂台」昨日就點名讚柳應廷（Jeremy）第二首派台歌《迴光物語》表現出色，成功拿下今個星期903專業推介榜冠軍，King Jer仲形容阿Jer會是今年新人獎大熱，因為當年薛凱琪同Shine都試過以新人身份拿下每周數榜冠軍，並於叱咤頒獎禮再贏生力軍金獎。

不過King Jer出完post，有人唔識貨，反問「邊X個嚟」、「香港樂壇己死」等字句，今日引來極大反彈，除了有鏡粉反擊「唔識就google吓」、「未聽過就話已死」，有做開本地樂壇的專頁都睇唔過眼，「論盡音樂」就狠狠批評「呢種留言好笑咩」並反寸「孤漏寡聞響香港係值得炫耀嘅事」，勸留言者「因為唔識先要增進知識」。專頁「紅白藍孩」更狠心，鬧香港有人經常批評XX圈已死，但事實係自己唔去注意：「有人有心做你又唔留意，有新人你又唔願聽唔願睇，所以話題永遠圍繞陳奕迅同楊千嬅，港產片就成日要搵劉德華古天樂張家輝谷票房。」

其實MIRROR 12位成員，除了有組合歌，已經有5位成員有單曲派過台，上年姜濤及陳卓賢（Ian）率先跑出，姜濤更拿下叱咤生力軍銅獎，今年除了阿Jer，MIRROR的另外盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（ Anson Kong）都有派台歌上過樂壇榜。最近姜濤、 Anson Kong、Anson Lo分別有新歌《孤獨病》、《金星女孩》、《角落生物》，而今次事件主角阿Jer亦有新歌《風靈物語》。

阿Jer昨日就對上榜相當興奮，在IG寫道：「細細個每年1月1號就坐喺電視前面等睇呢個頒獎禮，估唔到今年自己竟然榜上有名。」而本周第3位就有姜濤的新歌《孤獨病》，MIRROR各人的成績相當唔錯。

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