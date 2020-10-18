秀智新劇首播丨惠利客串《青春紀錄》明晚登場 fans期待與朴寶劍合體

韓國男星朴寶劍入伍前孖朴素丹主演的tvN劇集《青春紀錄》，將於明日播出最新的第13集，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

《青春紀錄》開播以來有不少藝人客串，早前已有消息指女團Girl’s Day成員惠利將客串亮相，劇組今日就公開了惠利的劇照及其角色，她將飾演大明星李海智（音譯），與飾演化妝師的朴素丹有對手戲。

劇中夢想開設個人化妝品牌的朴素丹，在邊佑錫的推薦下為惠利試妝，並有望成為惠利的專屬化妝師。劇照中，朴素丹一開始見到惠利時顯得十分緊張，隨後惠利露出滿足的表情及微笑，朴素丹亦緊握拳頭、笑得相當開心，似乎成功獲得專屬化妝師一職。而惠利曾與朴寶劍合作經典韓劇《回答吧！1988》，令fans相當好奇兩人之後會否都有對手戲。

另外，朴寶劍的新片《Wonderland》拍檔、「國民初戀」秀智主演的tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》，於昨晚首播，上下兩部的收視錄得4.2%及4.4%，成績不過不失，香港劇迷同樣可透過Netflix煲劇。首集劇情交代到秀智的家庭背景，透露她跟姜漢娜飾演的兩姊姐為何分開生活，導致兩人長大後變得針鋒相對，而秀智與從未見面、被視為初戀的南柱赫將於今晚相遇。

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