蔡一鳳為龍鳳胎豪宅開生日P玩足兩日 郭晶晶金魚嘴吹蠟燭搶鏡

郭晶晶上周四低調慶祝39歲牛一，老公霍啟剛未有在社交網貼相放閃，她昨日帶囡囡出席好友蔡一鳳的龍鳳胎2歲生日派對，蔡一鳳更為郭晶晶順道補祝。

蔡一鳳的孖B昨日2歲正日生日，她分別於昨日和今日在赤柱豪宅連搞兩日派對，同時邀請朋友帶着子女一齊來玩，過去大半年的的疫情，蔡一鳳慣了在家宴客，昨日邀請數十人開P冇難度，她今日在電話訪問中說：「單係小朋友都成18個，仲未計佢哋爹哋媽咪同工人姐姐，大家嚟咗一個下午。」相中見到郭晶晶都有帶着囡囡出席，蔡一鳳說：「佢先生冇嚟，得佢自己一個帶唔到兩個小朋友，所以只帶咗妹妹嚟。」郭晶晶事前並不知自己也是對主角之一，當奉上蛋糕時她都十分驚喜，郭晶晶鼓起兩腮的金魚嘴跟蔡一鳳的一對龍鳳胎一齊吹蠟燭，十分搞笑。蔡一鳳表示花了兩周籌備兩日派對，還安排了米芝蓮大廚來家煮晚餐宴客，兩場派對花了5位數字，蔡一鳳說：「因為太多朋友要搞兩日，我請咗人嚟表演，小朋友可以畫臉，又可扭波波，噚日要布置辛苦啲，今日簡單少少，其實喺屋企搞仲慳錢，慳番場租，最緊要大家玩得安心。」

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