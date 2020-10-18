齊藤由貴開騷慶出道35周年 新劇扮裸屍死唔眼閉

經典日劇《跳駒》女星齊藤由貴，曾屬80年代當紅偶像，為慶祝她加入樂壇35周年，下月12至14日一連三天，齊藤由貴會舉行紀念演唱會，再會歌迷大唱昔日名曲，尾場更會在當地音樂平台Thumva作現場直播。

54歲的齊藤由貴已婚26年，2017年爆出不倫醜聞轟動一時，當時她與已婚醫生發展約七年婚外情，令齊藤由貴的賢妻良母形象盡毀。不過，齊藤由貴在鬧出偷食報道後，停工七個月獲得解凍，由於她毫不介意演繹不同角色，就算形象下滑，也得到當地片商及電視台歡迎，目前再度活躍影壇及公仔箱。

在TBS電視台新劇《危險維納斯》中，齊藤由貴扮演妻夫木聰的亡母，首集交代她死於浴缸，齊藤要扮成裸屍，浸在水中的她死唔眼閉，死狀頗嚇人。其實，齊藤由貴早前亦在玉木宏主演劇集《龍之道 雙面復仇者》中演出，她要上演被劇中丈夫遠藤憲一從後大力箍實的鏡頭，凸顯她的G Cup上圍，引起不少男網民熱烈討論。

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