大劉女兒劉秀盈18歲生日 母女攜愛犬Staycation慶祝

富商劉鑾雄（大劉）與前女友呂麗君（現名呂姵霖）所生的長女劉秀盈4歲開始學芭蕾舞，又熱愛音樂，能歌擅舞成為她的專長，自小培育藝術細胞豐厚。雖然大劉和呂麗君早年已分開，二人所生的一對子女分別為大女劉秀盈（Zoe）和次子劉子鋒，一直跟隨母親生活，3母子鮮有在公開場合露面，不過長女劉秀盈漸長後，不時都會在IG更新狀況，大多是她的生活藝術照片。

不經不覺劉秀盈已經成年了，本月16日是她的18歲生日，今日她上載了和媽媽到酒店staycation玩樂及慶祝生日照片，海景房間佈滿粉藍色汽球，劉秀盈展現微笑拿着其中一個寫上「Happy 18 Birthday Zoe」的透明汽球，含蓄的笑容綻放着青春美，隨了媽媽同行慶祝外，劉秀盈的音樂老師Sam Lau亦一同到賀，還送上一個精緻的音樂盒給壽星女作生日禮物，劉秀盈特別上載了愛犬的照片，表示很興奮可以帶同小狗一起在酒店慶祝玩樂。踏入18歲人生進入另一頁璀璨光煇，可惜獨欠父親溫暖，在種種跡象中未見大劉和女兒一同慶祝這個重要時刻，幸好劉秀盈有媽媽、友人及愛犬陪伴，不減歡樂。

早於一星期前劉秀盈未知是否即將踏入成年人之期有所感觸，激罕地在IG貼出一張5歲時和父親抱抱的合照，照片非常溫馨，Zoe留言︰「Happy Father and Daughter day.」她還描述了這張照片的故事，當時正等着爸爸回家，當她等到爸爸回家時，看到爸爸剃了鬚，因爸爸知道他留鬍子時，鬚根尖尖的，她不太喜歡，所以看到爸爸剃了鬚，她感到很高興。Zoe還表示她撫摸住爸爸的臉，還讓他親吻，而那天晚上兩父女一齊玩摺紙。Zoe在留言後還Hashtag「I love my dad」和「I love my family」。從字裡行間的形容，深深感受到Zoe童年時在爸爸身上的一份厚愛，溫馨洋溢。

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