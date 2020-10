大劉女兒劉秀盈18歲生日 母女攜愛犬Staycation慶祝

富商劉鑾雄(大劉)與前女友呂麗君(現名呂姵霖)所生的長女劉秀盈4歲開始學芭蕾舞,又熱愛音樂,能歌擅舞成為她的專長,自小培育藝術細胞豐厚。雖然大劉和呂麗君早年已分開,二人所生的一對子女分別為大女劉秀盈(Zoe)和次子劉子鋒,一直跟隨母親生活,3母子鮮有在公開場合露面,不過長女劉秀盈漸長後,不時都會在IG更新狀況,大多是她的生活藝術照片。

不經不覺劉秀盈已經成年了,本月16日是她的18歲生日,今日她上載了和媽媽到酒店staycation玩樂及慶祝生日照片,海景房間佈滿粉藍色汽球,劉秀盈展現微笑拿着其中一個寫上「Happy 18 Birthday Zoe」的透明汽球,含蓄的笑容綻放着青春美,隨了媽媽同行慶祝外,劉秀盈的音樂老師Sam Lau亦一同到賀,還送上一個精緻的音樂盒給壽星女作生日禮物,劉秀盈特別上載了愛犬的照片,表示很興奮可以帶同小狗一起在酒店慶祝玩樂。踏入18歲人生進入另一頁璀璨光煇,可惜獨欠父親溫暖,在種種跡象中未見大劉和女兒一同慶祝這個重要時刻,幸好劉秀盈有媽媽、友人及愛犬陪伴,不減歡樂。

早於一星期前劉秀盈未知是否即將踏入成年人之期有所感觸,激罕地在IG貼出一張5歲時和父親抱抱的合照,照片非常溫馨,Zoe留言︰「Happy Father and Daughter day.」她還描述了這張照片的故事,當時正等着爸爸回家,當她等到爸爸回家時,看到爸爸剃了鬚,因爸爸知道他留鬍子時,鬚根尖尖的,她不太喜歡,所以看到爸爸剃了鬚,她感到很高興。Zoe還表示她撫摸住爸爸的臉,還讓他親吻,而那天晚上兩父女一齊玩摺紙。Zoe在留言後還Hashtag「I love my dad」和「I love my family」。從字裡行間的形容,深深感受到Zoe童年時在爸爸身上的一份厚愛,溫馨洋溢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!