楊千嬅趁入行25周年製作個人紀錄片，昨日在數碼港舉行首播會，除了千嬅老公丁子高及父母外，還有前度男友陳奕迅（Eason）、洪永城與雷兆光夫婦等出席。千嬅在會上指這是一份立體的紀念冊，有楊媽媽、陳奕迅、好友梁漢文與吳彥祖等拍片，片中Eason大爆千嬅很會駁嘴，二人曾為音樂的事爭拗。千嬅在紀錄片中又分享入行以來的種種，當中她懷孕時開完五場演唱會，發現見血要即刻入院，令她非常內疚。另一段是2013年她奪得金像獎影后時，雖然在頒獎禮台上看似沒事，但頒獎禮八日前曾入院做子宮肌瘤手術。千嬅表示看後亦感觸到哭了。

兩手準備捐歌酬

另外，千嬅昨日坦承即將舉行跨年演唱會，她說：「係兩年前巡唱時定嘅目標，一年前已經訂咗紅館，一路睇住疫情變化，我哋會堅持到最後一分鐘，當然會以觀眾安全健康為首。」她透露歌酬將捐到「母親的抉擇」，而主辦單位亦會將部份收入捐到「演出業協會」。因武漢肺炎疫情關係，她已做好兩手準備，若未能如期舉行，會考慮以網上形式舉行，千嬅坦言預計收支難以平衡，目標是人人有工開。

去年在社交網的一張「R.I.P.」圖片，令千嬅陷入政治風波，問到千嬅怕演唱會被抵制嗎？她雖未有正面回應，但坦言沒有辦法滿足所有人，千嬅說：「人生好漫長，我𠵱家係一個40幾歲嘅大人，人生有好多唔同經歷、高低起跌，處理嘅同30歲不一樣。個人會學識消化，消化周遭所有嘅事，理性去處理自己嘅情緒。我真係冇辦法滿足每一位嘅人，只能做好自己嘅嘢，要花時間嘅。除咗整嘢食，同小朋友溝通會學到啲嘢，透過同朋友分享人生，講咗出嚟，心情已經好咗一半。」

靠兒子慰藉不快

千嬅指最艱難的時候，全靠兒子Torres慰藉，發現原來小朋友處理大人的情緒相當有效。面對網民抨擊，千嬅說：「又冇想像中咁唔開心，要消化件事，開頭唔理解點解做啲乜嘢睇法都咁唔同嘅，𠵱家會諗吓係咪有乜做得唔啱、做得唔好，理解吓個氣氛點解會咁，消化完就可以解決、會冇事。」另外，提到自家YouTube頻道與舊愛鄭中基的訂閱人數相差很大，千嬅說：「唔知喎，我純粹想講自己想講嘅嘢，做自己想做嘅事。」