石原聰美丈夫真身疑曝光 篤信新興宗教傳嫁教會幹部兒子

日劇界當紅花旦石原聰美本月初宣佈閃婚，嫁給同齡的圈外男友，一直有指她信奉日本新興宗教「創價學會」，而且相當虔誠，傳出該段婚姻是教會安排，而近日再有傳媒爆料指其準夫婿A先生跟創價學會有着密切關係，男方更是該教會內一名幹部的兒子，令外界對A先生的真正身份更感興趣。

33歲的石原聰美自言跟「一般男性」結婚，對方是個上班族，日媒隨即揭發男方事業有成，並屬於至筍Package的金融才俊。日前雜誌《女性Seven》還爆料指，A先生於東京大學畢業後任職外資金融機構，與石原交往前曾經登上時裝雜誌，並僅穿着泳褲上陣，形容他貌似前首相小泉純一郎的從政兒子小泉進次郎，近日網上流傳是A先生真身照片，引起網民討論。該雜誌又指，A先生每年收入達5千萬日圓（約368萬港元），擁有不止一個住宅物業及懂得投資，今日《日刊cyzo》網站則指，A先生家人在「創價學會」內甚有地位，將來他亦有機會繼承擔任教會幹部，令事業處於樽頸位的石原決定以教會作為寄託。

事實上，石原聰美連續三套主演日劇收視欠佳，她被爆在今年5月秘密開設個人事務所「株式會社SK」，石原的父親擔任公司董事，而職員就填上其母的名字，業務則是藝人管理，石原似乎是為離巢作好準備。石原所屬事務所Horipro回應，指石原的家人為了協助管理支出費用，才成立個人事務所，否認石原將與公司結束多年關係。不過Horipro的藝人是月薪制，另以工作量再調整收入，旗下人氣女星小島瑠璃子就自爆其月薪跟一般OL無異，難怪令石原有意作獨立發展。

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