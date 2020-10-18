黎嘉駿墮樓丨Winkie33歲生日感言悼亡弟：好難唔記得你

前女子組合HotCha成員之一黎美言（Winkie）今日33歲生日，可是她的舞台劇演員胞弟黎嘉駿（Harry）卻不幸於兩日前墮樓身亡，終年28歲。Harry多年在幕前工作都低調處理血緣關係，馬浚偉昨表示Winkie證實Harry死訊才知他們是姊弟，他們姊弟情深，Winkie去年生日，Harry帶女友Erica跟媽咪為Winkie慶祝，不過此情只能成追憶，Winkie形容Harry如被刀割的痛，傷口很深。

Winkie經過一日沉澱，她心情開始平復，開始接受Harry的離開，踏入生日凌晨至今早，Winkie先後在FB貼出三段文字亡弟，她對Harry還是依依不捨。Winkie說：「每一年的生日，我們也一齊過，雖然今年比較特別的 ，但你永遠在我的內心陪我一起過，直到我終老，你放心，好難唔記得你.....」Winkie也為Harry禱告：「Dear所有天父的兒女，可以幫助我祈禱嗎？我很需要大家的力量，可以繼續為我家庭禱告嗎？今天是我的生日，我的願望是想祝福弟弟可以去得到天國，在主內被主看顧，讓弟弟在天家做自己喜歡快樂的事，依靠神，心靈從此活得平安。他是一個非常善良的小孩子，做家姐為他送上最大祝福，因為我和他失聯了，夢不到他.....希望他在天國時時刻刻看着我和爸媽，唔好忘記了我哋，我哋一世掛住他，我哋以他的成就為榮，更希望祝福我爸媽及我傷口癒合，堅強做人，我們仨好好生活下去。」

Winkie再次寫出對弟弟的感覺，她說：「永遠想念着這個好人，一個善良到極點的人，為朋友赴湯蹈火的人， 純品有夢想的大男孩--黎家駿，我有這個弟弟是我今生的榮幸，我今生的成就。我知道他內心是非常不捨得你們每一位。我代弟弟感謝你們在細佬的生命出現，你們一定會再相遇的。」Winkie更分享了Harry在9月27日到馬浚偉的FB live演出片段，Winkie說：「可否用你幾分鐘，聽聽他唱這首歌，聽聽他抒發的感情，如果可以幫我轉發並紀念他，當送給我的生日祝福，可以嗎？一齊為他已在天國祈禱，一路好走，Peace & Love，

在天國做自己喜歡的創作及事情，每天開心笑，望住家姐、媽媽、爸爸，我們三個會堅強活下去，亦希望我們不會失去聯繫，一直守護着我們，辛苦你啦細佬。」

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