add名人時尚丨CHANEL 召喚傳奇山茶花 BVLGARI新錶型男出動

每年十月，就是珠寶腕錶及秋季拍賣的熱門月份。

【CHANEL】

CHANEL 近日一次過帶來超過十年的經典作品，在中環舉行「18 Place Vendome」高級珠寶展，會場以CHANEL女士從居所望向凡登廣場的風景為主題，展出以設計先行、注滿香奈兒傳奇故事的美鑽寶石，美得不可思議。

白淨無瑕的山茶花是CHANEL女士象徵，全場最貴、價值2400萬的山茶花紅寶鑽石頸錬，來自2019 年的 1 CAMÉLIA. 5 ALLURES系列。精緻而簡潔的花型姿態，紅寶石花芯和鑽石花瓣、線條，形成鮮活對比，更可分拆成胸針、頸鍊，變換不同配戴方式。鑽石、珍珠之外，首次用上粉紅色石英做山茶花的手鐲，添注一分圓渾可愛。獅子這個經典符號，同樣千變萬化，立體造型獅子胸針、半寶石雕刻獅子頭內藏鑽石錶面的隱藏式腕錶，優雅設計與工藝完美結合。品牌首個珠寶作品於1932年面世，當年標誌式的流星頸鍊，今次亦推出經典的三條光束復刻版。

【BVLGARI】

BVLGARI今年亦為1998年面世的 BVLGARI Aluminium 腕錶推出新版本，找了《幻愛》劉俊謙、前香港游泳代表隊成員朱鑑然、前男子劍擊運動員崔浩然等一眾年輕演員新生代拍攝宣傳照。 這款結合鋁金屬及橡膠黑白對比設計的腕錶，新作依然走意式運動風，除了改良物料，亦改用機械自動上鏈機芯。

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