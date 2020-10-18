爆粗港姐逐個睇丨馮盈盈流利粗口被封「真港姐」 麥明詩「關我X事」嚇窒阿媽

近年香港小姐風氣扭轉，美貌與智慧可以雙存，但若論德行則非一致尊貴，新鮮出爐港姐冠軍謝嘉怡昨晚為電視節目擔任司儀，因忘記台詞甩碌，竟衝口而出爆粗說：「FXXK！」被網民直指EQ低；其實近年「爆粗港姐」屢見不鮮，大膽敢言的馮盈盈更被揭有一口流利粗言穢語，有人堪稱她為「真港姐」。

馮盈盈粗口流利

港姐冠軍馮盈盈言行大膽，粗口、性話題無一不談，2016年參選後即被網民翻舊賬，揭她在2014年時仍是大學生時力撐雨傘運動，反佔中期間在社交網以極流利的粗言穢語留言，怒罵時任立法會議員和特首梁振英，當年食物及衞生局局長高永文指，沒有數字顯示佔領運動阻礙急救，馮盈盈爆粗鬧梁振英：「而家自己人都撐你唔落，再次X到冇眼睇！」她又曾在Facebook爆粗大罵在雨傘運動中涉嫌非禮女示威者的阿伯；另2016年拍片體驗在香港玩滑翔傘，準備降落之際竟口快快地爆粗：「下面啲鬼佬望住我哋呆X咗」其後她更要求導演「嘟咗佢」，惟難以遮掩真性情。對於被揭爆粗，馮盈盈以當時「少不更事」拆解危機，更強調自己私下不會講粗口。

麥明詩爆粗激嬲阿媽

2015年十優港姐麥明詩為了替柬埔寨學校擴建工程籌款，挑戰28日內由香港出發踩單車到當地。旅程第二天，一行人去到廣東開屏再坐貨船過河，麥明詩趁等候時間拍片放上Instagram，其間有人不小心差點整跌單車，麥明詩即衝口而出講英文粗口「FXXK」，引起熱議。她亦曾在清談節目中自爆曾對住媽媽講：「關我X事」，令麥媽媽即時發火，但她認為粗言穢語若用得其所，並無大礙。麥明詩亦曾力撐馮盈盈爆粗，拋出金句說：「粗口當然認識，呢個係廣東文化，若我話成世人唔講，你信唔信？我唔會企喺道德高地去批判人，中國文化博大精深，有啲說話比粗口更難聽！」

陳曉華被封「爛口港姐 」

陳曉華當選2018年香港小姐冠軍，參選前一年被讀者透過「爆相爆片」踢爆與舊愛狄以達的戀情，當日兩人到牛頭角的平民壽司店撐枱腳，外表斯文的陳曉華被讀者聽到她爆粗：「兩人言談間都有身體接觸，講到興起時候，個女仔仲爆粗講『X樣』添，不過狄以達一啲都唔介意，兩個人仲傾得好開心。」陳曉華當記後被翻舊賬否認爆粗，指應該不是粗口，並承認有時說話說到很興奮，但不會無緣無故爆粗，平日也不多講粗口。對於被指是「爛口港姐」，她稱有網民可能因一兩個報道先入為主，才給了她這個稱號，但自己唔會太執着，亦知衰稱當選港姐後會加倍小心言行。

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