前大台小生關聰台北被網民捕獲 擺無花和尚招牌甫士冧fans

己故資深演員關海山兒子關聰，1972年無綫第1期藝員訓練班畢業，跟甘國亮、呂有慧、許紹雄和郭鋒等是同班同學，一出道便做小生，拍過不少《民間傳奇》系列，也拍過《倚天屠龍記》、《陸小鳳》和《小李飛刀》等經典劇集，其中《楚留香》飾演的無花和尚最為人熟悉，該劇在台灣播映時掀起熱潮，帶挈關聰人氣勁升，於80年代初到台灣發展，直至1996年退出娛樂圈做生意。今年初台灣《蘋果新聞網》於民生西路街頭捕獲關聰，當日他正為自家製XO醬派發傳單，關聰表示XO醬主要透過網絡平台售賣，除此之外他亦有經營珠寶生意。

關聰本月10日67歲生日，連日來出席不少場合被網民捕穫，並先後將照片放上網，本月5日網民在台北吃火鍋時遇見他合照，3日後關聰出席一個大型聯誼交流餐會時，再被人認出並拉住合照，由於台灣人都熟悉無花和尚，所以關聰合照時總蹲下雙手合十，擺出無花和尚招牌甫士，相當識做。

原來前年斑斑到台北旅行時，也有跟關聰、杜平、楊仲恩和武指兼演員游天龍飯局，關聰跟一班老友敍舊合照時，也不忘擺出他招牌甫士。當日斑斑將照片放上facebook，留言表示：「大家還記得五位小生嗎？台灣著名演員劉尚謙大哥、去台灣發展很久的關聰、移民澳洲很久的杜平哥哥、去台灣發展很久的楊仲恩及游天龍大哥。非常感謝劉大哥，除了替我安排約會很久沒見面的游天龍及關聰，還有盛情招待……帶我和淑萍姊每晚去嘗不同的美食，仲安排司機小蘇每天接送我們去遊玩，小蘇辛苦了！多謝關聰送自制的XO醬我們，超好味，祝生意更興隆，多謝楊仲恩帶我們去他開的M Piano Bar 唱K，好開心在台北遇上杜平夫婦及多年沒見面的游大哥，四日三夜台北行，超高興……一切感恩了。」

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