狗仔出更丨陳靜「腿張開」坐花槽邊 大媽坐姿毀滅女神形象

陳靜（DaDa）初出道時被封「百果園E神」，2012年憑《低俗喜劇》上位，先後獲提名台灣第49屆金馬獎最佳女配角，並獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角。成功由𡃁模轉戰影壇，DaDa近年獲古天樂賞識，招攬成為旗下藝人，可惜疫情令電影市道低迷，DaDa亦已有一段時間無工開，惟有寄情做運動，經常在社交網上載行山、健身、游水等相片。

日前下午5時許，DaDa途經銅鑼灣時代廣場，一身樸素運動裝束，白色露腰衫加貼身瑜伽褲，但外加一件風褸，遮掩美好身材。戴住口罩的DaDa，一直低頭望住手機，不久便想找個地方坐下，但附近長椅已經爆滿，見有大媽坐在花槽邊，DaDa亦有樣學樣，但坐姿相當豪邁，袋放前，一個腿張開動作，令「女神」形象幻滅！DaDa或許擔心被人認出，亦立即戴上太陽眼鏡「遮一遮」。

約10分鐘後，DaDa似乎找定方向，去到耀華街一間專賣運動型手錶的店舖。見她行勻全店，仔細參詳每款手錶，最後選了一黑、一白的手錶細看，並專心聆聽店員介紹，之後又戴上手到鏡前看看是否合適。其間DaDa一度除低口罩疑玩自拍，但很快便戴回口罩，在店內逗留約半小時，最後買了白色手錶，付款後離去，成功購得心頭好。

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