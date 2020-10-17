BTS遺傳父母好基因 Jin母親曾參選韓國小姐？

現時紅爆全球的韓國人氣男團防彈少年團（BTS），七位成員都有樣有實力，不只全員均打入美國電影網站TC Candler設的「全球百大帥哥排行榜」，成員V及柾國更曾奪得榜首，獲封「世界第一帥」。

近日，成員V的父親的相片在網上曝光，可見V完全遺傳了父親的好基因，兩父子的五官輪廓神似、鼻子高挺，V父親不笑時樣子顯得有點嚴肅，但一樣帥氣。由於V父親的相片引起熱議，BTS其他成員的父母都受到關注。

BTS中最年長的Jin，剛進軍海外時亦因靚仔樣而受到海外媒體熱議，被讚是「Worldwide Handsome Guy」，而從網民公開的相可見，推測Jin的靚樣是遺傳自母親，甚至有指其母親是韓國小姐出身，但消息未獲證實。不過亦有fans指，被公開的女子並非Jin的母親，據悉Jin、Jimin、Suga都較保護家人私生活，網上甚少三人父母的相片流出。

而柾國早於初出道時，就在節目中公開過父親的樣貌，當時仍是高中生的柾國身穿校服與家人外出吃飯，其父親英俊的外貌亦引起熱議，fans更指兩父子的笑容一模一樣。

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