二月廿九續集丨《940920》明年4月開拍 蔡思韵加入與劉俊謙三度奉旨談情

ViuTV神劇《二月廿九》宣佈開拍續集《940920》，昨晚在2021年節目巡禮上播出預告片，一堆不解的數字「940920」成為劇名兼故事骨幹。「940920」在《二月廿九》是余家聰（劉俊謙飾）給予Yeesa（吳海昕飾）在穿越後相認的密碼，亦是家聰媽媽的死忌，在新一季劇集中，未知這6個數字又代表甚麼呢？而蔡思韵將成為新加入角色，創立「神聖幾何學會」，與Yeesa同樣擁有穿越能力，並招攬家聰做會員。而上一季的暖男Ryan（徐天佑）悄悄地消失，未知今次是否兩女爭一男？

《蘋果》今日致電導演兼監製羅嘉駿（Steve )，他透露今季將由家聰做主體，穿梭於兩個時空之中。他說：「前後傳都有，故事應該係喺佢認識Yeesa之前，所以Ryan唔係主線人物，但都希望佢會客串。」他表示故事大綱已大致完成，但劇本仍在整理中，所以好多客串人物仍未有定案，並計劃明年4月開拍。而《二月廿九》剛揚威海外，奪得新加坡「Asian Academy Creative Awards香港最佳劇集」，問到製作費是否激增？他說：「其實差唔多，但上次去北海道拍攝貴好多，今次預計5月會去台灣取景，成本會降低啲，但疫情關係，都有啲擔心未能如期出發。」在Steve的IG Story已見到有忠粉自製海報，他直言壓力會比上一季大：「上次係我第一次監製，電視台畀我壓力無咁多，但大家咁鍾意，今次基本都係原班人馬製作，我哋預計明年12月交貨，畀多啲時間寫好劇本。」

吳海昕不介意續集要「坐歪」，她說：「劇本仍在努力創作中，所以戲份比仲未清楚，現階段只知道有更多新人物加入，對故事本身嚟講更加有吸引力同神秘感。噚晚出完teaser反應好熱烈，最緊要得到觀眾繼續支持！新一季最大壓力是劇本上要同時兼顧兩個時空難度非常高，但對團隊好有信心，台前幕後合作無間已經好熟，相信將會有更多火花，絕對不會令觀眾失望！」可擔心劉俊謙和蔡思韵這對真情侶拍攝時太過甜蜜？她笑說：「以我觀察，阿謙喺現場同導演最甜蜜！」

新加入的蔡思韵表示心情興奮，因為自己都有看《二月廿九》：「平衡時空、穿越劇嘅題材感覺好新穎，所以當監製嚟搵我傾第二輯，我都好期待個劇本，但現在當然唔可以劇透住啦。」今次團隊將赴台灣取景拍攝，亦是另一個吸引之處，她解釋：「以前喺台灣讀大學，對當地有一份親切感，希望順道可以同朋友敍舊。」至於與男友奉旨拍拖，她直言不是第一次，相信會有新火花：「我覺得都會好自然嘅，之前拍《幻愛》大家早有默契，嚟緊又合作舞台劇《午睡》，相信演員之間嘅合作，喺唔同戲種、劇本上，相信會擦出唔同嘅火花。」

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