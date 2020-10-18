炒賣猖獗丨黃鴻升義賣會貼紙遭炒至10萬新台幣 鬼鬼被嚇倒

台灣男星黃鴻升（小鬼）上月猝死家中，令很多圈中人及fans大感悲傷，其喪禮和追思會已舉行完畢，而小鬼胞妹日前舉行慈善義賣會，將亡兄收藏的服飾、鞋、及飾物等拿出來義賣，所得款項捐給台北榮民總醫院多囊腎研究團隊。不過，有賣家日前在網上放售黃家在義賣會中免費派發給未取得排隊號碼牌者的貼紙，更開價至99,999新台幣（約2.6萬港元），令外界嘩然，歌迷更反彈抵制。

與小鬼情同兄妹的女星吳映潔（鬼鬼），今日現身台北為新專輯舉行簽唱會，提到貼紙遭炒賣，她表現驚訝，還表示自己有近30張，另有許多小鬼潮牌店的收藏品，她捨不得棄掉。鬼鬼指小鬼生前買了3隻新碟以示支持，鬼鬼亦已為對方簽名，並寫下「我永遠想你、愛你」的message，放在小鬼床頭。

在今日的活動中，有不少圈中人到場支持鬼鬼，包括鬼鬼在《我愛黑澀會》年代的戰友、棒棒堂前成員威廉（廖亦崟）和阿緯（劉峻緯）上台力撐，阿緯更一家四口到場，而他的3歲女兒「錢錢」劉淅潔不斷要求上台，要同契媽鬼鬼合照，場面失控但有趣。而阿緯同威廉更即場學跳鬼鬼新歌舞步，幫她造勢。

鬼鬼另表示，為了新碟，已經逾半年無放假，更自喻：「我好像快變成演藝圈公務員，每天都『打卡』上班，已超過半年沒休假了！」

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