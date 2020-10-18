鍾嘉欣公開手袋秘密 自爆因順產生兩B而有尿滲問題

現時不少藝人都會自設YouTube Channel跟fans及網民溝通，36歲的鍾嘉欣亦有追上潮流，開始自家YouTube Channel，而她最近更新的一條影片，就是分享了她的手袋秘密，片中嘉欣更自爆自己生完兩個小朋友之後，出現了尿滲問題，有時太肉緊或是打乞嚏都會出現尿滲。

現時36歲的鍾嘉欣，於去年6月加入YouTuber行列，開設了個人YouTube Channel，雖然早早已開設了賬號，但嘉欣都是近兩月才活躍於YouTube，跟網民分享她工作背後的生活。兩天前她上載了一段名為「What’s in my bag？一齊睇下我手袋有啲咩」的影片，顧名思義影片內容是帶觀眾一窺嘉欣所用的手袋中有甚麼東西。片中嘉欣將手袋內的物品逐一拿出並加以解釋，當中包括有一個用了十多年、放有其家庭照的少女風銀包、手機、貼紙、化妝品、太陽眼鏡、橡筋、口罩盒、消毒用品及藍芽耳機等，不過要數袋中最特別的物品，就是一個精油盒，嘉欣解說：「我好鍾意自然嘢，好鍾意身體健康，其實頭暈身㷫、屙嘔，咩情況都好，我都有個精油包有晒我唔同嘅精油，如果嗰日攪肚我會搽薑的精油，想放鬆就會搽薰衣草。」嘉欣表示自己在2015年為了一對仔女而進修營養學，對精油甚有研究的她，更指不愛讓小朋友服藥，她說：「我唔鍾意畀藥啲仔女，如果佢哋發燒、咳或者頭痛，我會幫佢哋搽精油。」

除了精油包外，嘉欣又拿出幾塊護墊，並直言因為自己順產的關係，故現時會出現尿滲問題：「呢啲係我啲女仔嘢，我兩個BB都係順產，所以其實我係有少少尿滲嘅情況，有時啦，如果太肉緊、打乞嚏或者跳得太高，咁我就要用護墊。」

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