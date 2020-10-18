宋仲基西裝look演律師 攰樣趕拍新劇

韓國神劇《太陽的後裔》男星宋仲基，去年與女星宋慧喬離婚後，工作發展非常順利，影視均有新作。雖然他主演的新片《勝利號》受武漢肺炎疫情影響，尚未有落實的映期，但他已低調為tvN新劇《Vincenzo》開工。

近日，宋仲基在街頭開工時被捕獲，相片今日在網上流出，他穿上黑色西裝示人，先是與拍檔坐在餐廳內，之後在工作人員的包圍下離開，似乎剛好完成拍攝。據公開相片的網民透露，宋仲基真人就像發了光一樣，就算在多人的情況下，仍然能夠一眼就認出。此外，有同劇演員公開了跟宋仲基的合照，未知是否趕拍劇而休息不足，宋仲基的樣子顯得有點疲倦。

《Vincenzo》預計明年上半年播出，由宋仲基、全汝彬、澤演等人主演，講述因組織間的糾紛而從意大利逃到韓國的黑手黨法律顧問（Consigliere），愛上律師後以惡人的方式體現正義的故事。宋仲基在劇中飾演韓裔意大利律師朴柱亨（音譯），是一個用冰冷外表武裝自己、隱藏着像火山般熾熱的心的男人，擁有好的口才及協商能力。生活在意大利的他，回到韓國後與一名韓國女律師全汝彬展開命運般的相遇。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！