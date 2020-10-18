陳冠希潮人光環盡失 影時尚相被網民恥笑似水喉佬大陸民工

陳冠希 （Edison）是不少90後的潮人代表，就算「淫照」事件風波後淡出演藝圈，定居美國LA，憑着靚仔兼大搞潮牌生意，不時與外國時裝界、潮人品牌合作，在國際、強國同香港依然有號召力，不過近月男神靚仔樣崩壞，早前同網民開live， 滿面癦屎大眼袋被網民嘲未老先衰，樣子更與大陸諧星趙本山撞樣，40歲已成蒼老大叔。

Edison靚仔樣跌watt，男神變大叔，雖令不少網民失望，不過他的國際潮人脈絡地位依然站得穩，有不少名牌「加持」，日前他就在社交平台貼了一輯為法國國際品牌的時尚相，他尊示範人氣設計師Matthew Wiliams入主該牌的首個系列，剃了一頭skin head的他身穿黑背心、紅色高腰長褲及啡皮鞋，再斜揹一個黑色皮袋的造型。帖文一出反應兩極，除了品牌、設計師及陳冠希兩個家姐留言讚外，外界一致負評，時尚雜誌都評他的造型似藍領技工，而一向愛戴他的大陸網民都極度「嫌棄」，毒舌留言指：「這時尚很難懂」、「像個水喉師傅」、「最時尚的阿伯」、「這條褲的長度……致敬長者?」、「紅高粱模特隊」等。

曾在香港有不少潮流粉絲的Edison，就算余文樂、麥浚龍及周柏豪等照跟搞潮流生意，他依然被睇高一線，不過他今次呢輯重口味「時裝大片」，令香港膜拜他的潮味及時裝品味卻步，連登討論區有不少網民紛紛留言，更笑Edison寒背似龜仙人：「估唔到一代潮男要跟麥浚龍路線」、「似大陸佬吓嘩」、「90年代啲大陸佬乜X都着皮鞋嘅look」、「終於打破咗着咩先會X嘅神話」、「縮頭縮膊又寒背，而家嘅佢邊忽型」、「估唔到我都有型過Edison嘅一日」等。

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