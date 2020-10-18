涉案楊明扮差佬丨撐警藝員拍維穩電影用林鄭口號 預告片一面倒泛藍責外國勢力

撐警無綫藝人楊明、曹永廉、莊思明、莊思敏及李霖恩等有份參與演出的維穩電影《時代》，最近無色無聲推出預告片，在時代電影製作公司的網頁上，標明電影9月7日上映，但電影根本一直未上畫，據電影宣傳人員向《蘋果》透露：「因為疫情影響，原定7月上映，要延期到下月先搞首映禮，而家先開始做宣傳。」莊思敏則回覆傳媒指：「唔知喎！無叫過我宣傳。」

電影備受網民熱烈關注，早已表明無政治立場的喬寶寶因遭網民狠鬧而大嘆無奈。藍絲曹永廉在電影開鏡時曾表示：「我哋都唔想有太多分裂，所以今次部戲都係比較和諧。」莊思敏則強調娛樂事業不應分顏色，不要太計較，他們所做就是娛樂大家。但睇預告片卻是另一回事，當中包括不少街頭抗爭畫面，但未知片段來源，莊思明以主播身份報道相關新聞，之後鏡頭剪輯她的對白：「我見到乜嘢就講啲乜嘢，更何況示威者傷害警察，我唔覺我有偏幫任何一面。」

早前涉嫌醉駕的楊明在戲中扮演警察，預告片尾段見他介紹警隊全新購入的裝備，而拍攝團隊聲稱「有幸」得到警方批准，於電影展示速龍小隊制服，希望透過電影，能夠改變市民大眾的誤解，支持香港警察。另外，還有情節對白，包括「新聞報道員面對大量虛假新聞信息的壓力」、「外國勢力下的洗腦式影響」、「供咗你上大學，吓，有好人唔做走去做暴徒？」等。

電影英文名竟然用上了林鄭競選時的口號「WE CONNECT」，列為IIB級別，導演翟俊威是吳國敬入室徒弟，擅長創作歌曲。而電影介紹提及的虛構情節如下：「新聞報道員與香港警察攜手合作，並肩作戰調查；不懼強權，揭發一連串社會暴力行為，與外國干擾勢力有莫大關係。港區國安法成立，香港得以回復長期保持的繁榮穩定，香港居民合法權益得到保障；香港終於恢復秩序，國泰民安。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！