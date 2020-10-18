余思霆大半年冇工開 單程機票返台與朱敏瀚玩Long D.

2017年華姐冠軍余思霆，去年被爆與朱敏瀚拍拖不足一年便同居，二人感情關係複雜，男方被指飛甩圈外女友Christy，女方就跟組合BOP天堂鳥成員歐喬鋒（Tyrese）糾纏不清。但隨着時間過去，各人已覓得所愛，Christy戀上馬貫東，Tyrese向當紅KOL Pumpkin求婚成功。

而朱敏瀚近年成為上位小生，經常在劇中騷Man爆身形，一洗以往孱仔形象。相反，余思霆就一直等工開，她今日在IG透露自己已經大半年沒有工作，轉型做YouTuber拍滑水片段上網，最近終獲公司安排返台灣家鄉拍節目，但仍未知幾時可以返香港。余思霆與男友要玩Long Distance，她今日亦罕有上載與男友及阿感、羅天宇、李興華等大合照，她留言：「在飛機上，這趟路程有點不捨但充滿著希望，我要短暫的離開香港啦！公司讓我回台灣，希望我能有更多更好的作品能夠帶給大家歡笑。這次回去暫時是張單程機票，不知道什麼時候能再回香港，半年？一年？可能我3個月就回來了？這個暑假我認識了一些新朋友和貴人，謝謝你們讓我更捨不得香港，也讓我知道我在香港也有很疼我的朋友們！霆霆不會讓你們失望的！休息了大半年，是時候爆發霆霆小宇宙！努力衝一波啦！我會很想你、你們的！」最後還打上「香港三分之一個家」的Hashtag。

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