鄭秀文疫情下回家探媽咪 以防萬一全程戴上口罩

鄭秀文（Sammi）昨日回家探望母親，在武漢肺炎肆虐下，今年回家見父母的次數也減少了，因為在娛樂圈工作的她，每日接觸的人太多，所以在疫情高峯期Sammi也不敢回家看望年紀老邁的雙親，免得自己若中招會傳染給老人家。不過近日在疫情放緩下，她就抽空回家見一下父母，而在父母家中她也是全程戴上口罩，十分保險。

昨日她在社交平台上載與母親的合照，不過她知道母親怕上鏡就把面部遮去了，並留言︰「疫情稍稍回升，今天回家陪伴母親時，都會全程戴著口罩以及勤洗手。（我真傻，下次其實最好把衣服也換掉，如果父母親是高齡人士，我們一切必須謹慎為上。）母女時光，珍惜當下，陪伴就是最好的愛，我們作為兒女要保持細心多多體恤年邁父母的需要和難處。」Sammi是孝順女，無論工作有多忙，她都會不時與父母保持聯絡，好似今年有疫情她都有叮囑老人家避免外出。

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