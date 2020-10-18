《黑袍糾察隊》第二季收看人數升兩倍 第三季鐵定明年初開鏡

《黑袍糾察隊》（The Boys）是Amazon製作的反英雄大熱美劇，與近年Marvel、DC大行其道的英雄片大唱反調，劇集主要圍繞The Seven與The Boys之間的角力，當中黑心「英雄」全是為賺錢的頂級紅星，將大眾心目中的超級英雄從新定位，今年推出第二季繼續玩盡人性陰暗面，令劇迷睇得過癮。

由於《黑袍糾察隊》過去兩季反應極好，第二季自9月起於全球上架後，收看人數是第一季的兩倍，製作單位當然要打鐵趁熱，擔任統籌的Eric Kripke日前在Twitter上爆粗宣佈第三季落實在2021年初開拍：「You’re Not Fxxking Ready.」使廣大粉絲相當期待。其實，Amazon官方早前已證實《The Boys》將炮製全新外傳劇集，而衍生出來的新作，就會聚焦在剛踏入成年的新紮超英角色，為爭出道成超級英雄而展開惡鬥，呈現出血腥、暴力及性愛等元素。

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