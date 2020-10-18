黃榕為健身操到上圍縮水 揀男友最緊要大

綠魔許嘉浩（Karl）今日31歲生日，邀得好友趙哲妤（Uny）、黃榕及尹蓁晞等到上環舉行慈善生日派對，為惠家飯堂計劃籌款。Karl表示已是第11年做慈善生日會：「每年生日都同慈善機構合作，今次惠家係向老人家同低收入人士派熱餐，已經叫咗啲fans同朋友捐錢，我自己都捐咗1萬，暫時籌咗5萬幾，希望越多越好。」

Karl表示稍後會到不同地區派飯，Uny指會帶3歲的囡囡齊齊派飯：「因為而家佢去戶外學習嘅機會少咗，所以都會帶佢去做吓慈善活動，佢開始有錢嘅概念，都會叫佢捐自己啲錢出嚟。」Uny笑指因武漢肺炎疫情，囡囡很少外出，經常指着門口扭計想去公園玩：「我買咗個泳池畀阿囡喺天台玩，同埋佢而家可以返學開心好多。」她早前完成言語治療課，每星期為聽障小朋友授課：「希望可以投身多啲慈善工作。」

眾人會於活動進行以旅遊為主題的時裝騷，Uny以杜拜服飾現身：「我都有少少掛住去旅行，因為平時都會一年同小朋友去1、2次。」黃榕以夏威夷為主，性感谷胸現身，但勤於健身的她坦承上圍縮水：「細咗1、2個Cup，啲Bra都鬆咗，不過我會繼續努力準備參加12月嘅健美比賽，希望攞到冠軍，為咗比賽，我捨得（上圍縮水）㗎。」

問到黃榕會否擔心太大隻嚇怕男士？她說：「所以我要搵啲好大隻，越大越好，胸肌、背肌都大，年紀唔好大就得。」她指過往男友多數比自己年紀少，最多相差10多年：「我要小鮮肉。」

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