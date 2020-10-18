曾答應馬浚偉共演舞台劇

黎美言胞弟黎嘉駿前日早上不幸墮樓身亡，年僅28歲，不少圈中好友也大感惋惜。張紋嘉昨接受《蘋果》訪問時感到很心痛：「佢對舞台劇充滿熱誠，做事用心、好勤力，而且係一位好有talent嘅人，但其他事唔想講太多。」她表示有傳短訊慰問Winkie：「我諗佢想有啲空間，畀佢處理（弟弟身後事）。」

馬浚偉上月27日在fb開直播唱歌，Harry當日亦有參與跟他合唱《月球上的人》，更答應馬仔明年6月為舞台劇《男人40 CEO》演出及兼任幕後，馬仔昨凌晨留言悼念：「小朋友，願你在天家開心快樂、無慮無憂！他日，再和你合作，完成未完成的戲！天家再見！」Winkie亦有回覆：「感謝你。」馬仔直至昨日才知Harry是Winkie的胞弟，他昨回覆說：「年輕人，心痛呀！我們全部人都不知道他是Winkie弟弟，他從來沒有說過，Harry好乖、好有才華。」

林柏希如失愛子

另新城DJ林柏希早年曾跟Harry在港台劇集《快樂從心開始》飾演父子，演出後一直以父子相稱，他昨說：「佢走咗感覺好似冇咗個仔咁，我哋當年合作時，我唔知佢係Winkie細佬，過咗一排先知，佢想用自己能力俾人認同，可惜佢演藝路冇咁順暢。」而Winkie好友鍾舒漫是否一早認識Harry？她昨凌晨回覆《蘋果》時說：「我知，但唔識佢，我都好心痛，因為我都有妹妹，我唔可以想像如果我妹妹離開咗我會係點樣嘅世界。作為朋友或者希望幫忙嘅都想去幫忙，呢個時候Winkie同佢屋企人都需要支持。」