金喜善遭黑衣人襲擊 DNA揭周元疑是真兇

由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS劇集《Alice》，將於下周迎來大結局，劇情越發緊湊，昨晚播出的第14集收視率微升至6.1%及8.6%，繼續冧莊成為收視冠軍，而香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看最新劇情。

承接上集，2020年的尹泰伊（金喜善飾）及朴鎮謙（周元飾）穿越回到2010年，遇上朴鎮謙母親朴宣伶（金喜善分飾）及高中時期的自己，朴宣伶再度遇害身亡，一手血的高中生朴鎮謙被朴鎮謙認為是兇手。同時身處閣樓的尹泰伊被黑衣人襲擊，朴鎮謙聽到尖叫聲後前往營救，遇上月蝕而令尹泰伊、朴鎮謙穿越回到2020年。

尹泰伊從指甲中取得黑衣人的DNA，經對比後發現屬於朴鎮謙，推測真兇是來自另一個世界的朴鎮謙，她更得知朴宣伶是為了兒子，才不再研究阻止時間旅行的方法。由於2010年及2020年兩個時空的人頻繁接觸，令尹泰伊漸漸擁有朴宣伶的記憶，而朴鎮謙則比之前變得冷血，當尹泰伊告知朴鎮謙DNA的檢測結果後，他表情突變威脅尹泰伊，預告尹泰伊有生命危險。

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